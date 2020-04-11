كورونا.. بريطانيا تسجل 980 وفاة خلال يوم واحد

لندن- (بي بي سي):

سجلت بريطانيا 980 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليقفز العدد الإجمالي للوفيات في المملكة المتحدة إلى 8958 وفاة.

وتعد هذه الحصيلة أكبر حصيلة يومية سجلت للوفيات في المملكة المتحدة، وهي تتجاوز ما سجلته أيطاليا وأسبانيا خلال أسوأ أيام ذروة تفشي الوباء.

يأتي هذا فيما تجاوزت حصيلة الوفيات المؤكدة بكورونا حول العالم حاجز الـ100 ألف إصابة، بحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.