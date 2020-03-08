البحرين تقرر إقامة مسابقة طيران الخليج "فورمولا وان" دون جمهور

المنامة - أ ش أ

قررت مملكة البحرين إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج "فورمولا وان" هذا العام دون جمهور؛ وذلك في إطار تدابير وقائية لاحتواء فيروس "كورونا المستجد".

وأفادت وكالة انباء البحرين "بنا" اليوم الأحد، بأن ولي عهد البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أمر باقتصار إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج لـ"الفورمولا وان" لهذا العام على المشاركين فقط؛ حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين ومحبي رياضة سباقات الفورمولا وان.

من جانبها، أعلنت حلبة البحرين الدولية أن السباق سيقتصر على المشاركين فقط، وسيتم نقله متلفزًا، منوهة بما اتخذته المملكة من إجراءات احترازية وتدابير وقائية حسب المعايير الدولية أسهمت في احتواء فيروس الكورونا المستجد ومنع انتشاره، ما جعل البحرين موضع إشادة وتقدير من قبل منظمة الصحة العالمية في طريقة تعاملها مع الفيروس؛ لاحتوائه ومنع انتشاره.

وأوضحت حلبة البحرين الدولية موطن رياضة سباق السيارات في الشرق الأوسط أنها تحرص على تلبية تطلعات محبي سباقات الفورمولا وان لما يتمتع به سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان من إقبال جماهيري كثيف سنويًا كحدث أساسي في التقويم الدولي للفورمولا وان، ولكن تبقى سلامة الجميع أولوية هامة.