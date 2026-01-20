إعلان

من 18 لـ20 فبراير.. مركز الفلك يحدد موعد رمضان 2026 في الدول الإسلامية

كتب : محمد نصار

02:27 م 20/01/2026 تعديل في 02:48 م

موعد شهر رمضان 2026 وفق نتائج رؤية هلال شعبان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد نصار:

أصدر مركز الفلك، ملخصًا بشأن نتائج تحري هلال شهر شعبان يوم الإثنين الموافق 19 يناير 2026.

جاء ذلك بحسب إفادة أعضاء وأصدقاء المشروع الإسلامي لرصد الأهلة التابع للمركز.

وقال المركز، إنه تمت رؤية الهلال باستخدام تقنية التصوير الفلكي في: ماليزيا، سلطنة عُمان، الإمارات (أبوظبي)، السعودية (المدينة المنورة)، العراق (الديوانية)، الأردن (إربد)، ألمانيا، بريطانيا.

وأضاف مركز الفلك الدولي، أنه تمت رؤية الهلال بصريًا باستخدام التلسكوب من سلطنة عمان، السعودية، كما تمت رؤية الهلال بالعين المجردة من الولايات المتحدة (فيرجينيا).

وبحسب ما جرى رصده، فإن بداية شهر شعبان توافق اليوم الثلاثاء 20 يناير في معظم دول العالم الإسلامي، في حين أن بداية شهر شعبان توافق غدًا الأربعاء 21 يناير في بنغلادش، إيران، باكستان، المغرب، وموريتانيا.

وتابع المركز: بالتالي فقد حسمت بنغلادش وإيران وباكستان والمغرب وموريتانيا أمرها بخصوص بداية شهر رمضان فيها، لتكون يوم الخميس 19 فبراير 2026 في هذه الدول، ما لم تكن السماء غائمة يوم التحري وتقرر الجهات المعنية أن تكون بداية شهر رمضان فيها يوم الجمعة 20 فبراير.

ويمكن الاطلاع على صور الهلال وتقارير الراصدين يوم أمس وذلك على صفحة شهر شعبان على الرابط التالي، من هنا

موعد شهر رمضان 2026 وفق نتائج رؤية هلال شعبان

اقرأ أيضًا:

زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع

ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مركز الفلك موعد شهر رمضان 2026 هلال شعبان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير إسرائيلي يهاجم مصر: عدوتنا ويجب تهجير غزة بموافقتها أو من دونها
شئون عربية و دولية

وزير إسرائيلي يهاجم مصر: عدوتنا ويجب تهجير غزة بموافقتها أو من دونها
"زعلان ليه إنه لعب؟".. رد ناري من شوبير على حارس قديم بسبب نجله
رياضة محلية

"زعلان ليه إنه لعب؟".. رد ناري من شوبير على حارس قديم بسبب نجله
إيتو يكشف مفاجأة: أوقفت انسحاب الكاميرون من مباراة المغرب بأمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

إيتو يكشف مفاجأة: أوقفت انسحاب الكاميرون من مباراة المغرب بأمم أفريقيا
بعد مشاجرات حفل زفافها.. حجب أغنية حفيدة شعبان عبدالرحيم لهذا السبب
زووم

بعد مشاجرات حفل زفافها.. حجب أغنية حفيدة شعبان عبدالرحيم لهذا السبب
والدة رضا البحراوي أحدثها.. أحزان الوسط الفني في 48 ساعة
زووم

والدة رضا البحراوي أحدثها.. أحزان الوسط الفني في 48 ساعة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إنهاء التعاقد مع "فوري".. تعرف على طرق حجز تذاكر السكة الحديد
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع