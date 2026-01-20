من 18 لـ20 فبراير.. مركز الفلك يحدد موعد رمضان 2026 في الدول الإسلامية

كتب- محمد نصار:

أصدر مركز الفلك، ملخصًا بشأن نتائج تحري هلال شهر شعبان يوم الإثنين الموافق 19 يناير 2026.

جاء ذلك بحسب إفادة أعضاء وأصدقاء المشروع الإسلامي لرصد الأهلة التابع للمركز.

وقال المركز، إنه تمت رؤية الهلال باستخدام تقنية التصوير الفلكي في: ماليزيا، سلطنة عُمان، الإمارات (أبوظبي)، السعودية (المدينة المنورة)، العراق (الديوانية)، الأردن (إربد)، ألمانيا، بريطانيا.

وأضاف مركز الفلك الدولي، أنه تمت رؤية الهلال بصريًا باستخدام التلسكوب من سلطنة عمان، السعودية، كما تمت رؤية الهلال بالعين المجردة من الولايات المتحدة (فيرجينيا).

وبحسب ما جرى رصده، فإن بداية شهر شعبان توافق اليوم الثلاثاء 20 يناير في معظم دول العالم الإسلامي، في حين أن بداية شهر شعبان توافق غدًا الأربعاء 21 يناير في بنغلادش، إيران، باكستان، المغرب، وموريتانيا.

وتابع المركز: بالتالي فقد حسمت بنغلادش وإيران وباكستان والمغرب وموريتانيا أمرها بخصوص بداية شهر رمضان فيها، لتكون يوم الخميس 19 فبراير 2026 في هذه الدول، ما لم تكن السماء غائمة يوم التحري وتقرر الجهات المعنية أن تكون بداية شهر رمضان فيها يوم الجمعة 20 فبراير.

ويمكن الاطلاع على صور الهلال وتقارير الراصدين يوم أمس وذلك على صفحة شهر شعبان على الرابط التالي، من هنا

