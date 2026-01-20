إعلان

500 دولار لا تُسترد.. تفاصيل مشروع إغلاق مقلب أبو زعبل - مستند

كتب : محمد نصار

02:51 م 20/01/2026

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأ

كتب- محمد نصار:

تلقت وزارة البيئة تمويلًا من البنك الدولي بشأن تكلفة مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وتعتزم تخصيص جزء من حصيلته للدفعات بموجب عقد الأعمال الخاص بمشروع إغلاق مقلب أبو زعبل (لوط - واحد) لمدة 28 شهرًا.

يتضمن ذلك، وفق خطاب حصل عليه مصراوي، تشكيل وإغلاق آمن للمقلب الحالي باستخدام مواد جيوسنتية وتركيب أنظمة ذات صلة لجمع الغاز والرشيح من جسم النفايات الصلبة.

وبالنسبة لهذا العقد، سيقوم المقترض بسداد المدفوعات باستخدام طريقة الصرف المباشر، كما هو مُعرَّف في "المبادئ التوجيهية للصرف للتمويل المتعلق بمشروعات الاستثمار " الصادرة عن البنك الدولي.

ودعت وزارة البيئة، جميع المقاولين المؤهلين لتقديم عروضهم المغلقة لأعمال مشروع إغلاق مقلب أبو زعبل (لوط واحد).

ومن المقرر إجراء عملية طرح العطاءات من خلال المنافسة الدولية باستخدام "طلب العروض" على النحو المحدد في الإصدار السابع 2025 من لوائح المشتريات لمقترضي التمويل المتعلق بمشروعات الاستثمار - المشتريات في تمويل المشروعات الاستثمارية الصادر عن البنك الدولي "لوائح المشتريات"، وهي مفتوحة لجميع المقاولين المؤهلين كما هو مُعرَّف في لوائح المشتريات.

وسيتم تقييم العروض وفقًا لعملية التقييم المنصوص عليها في وثائق المناقصة، ويمكن للمقاولين المؤهلين المهتمين شراء وثائق المناقصة باللغة الإنجليزية عن طريق تقديم طلب ودفع رسوم غير قابلة للاسترداد قدرها 500 دولار أمريكي.

وزارة البيئة مشروع إغلاق مقلب أبو زعبل البنك الدولي

كيف تؤثر إعادة تسخين المكرونة على سكر الدم؟.. النتيجة ستدهشك
"زعلان ليه إنه لعب؟".. رد ناري من شوبير على حارس قديم بسبب نجله
إيتو يكشف مفاجأة: أوقفت انسحاب الكاميرون من مباراة المغرب بأمم أفريقيا
ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء
بعد مشاجرات حفل زفافها.. حجب أغنية حفيدة شعبان عبدالرحيم لهذا السبب

