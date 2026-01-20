500 دولار لا تُسترد.. تفاصيل مشروع إغلاق مقلب أبو زعبل - مستند

كتب- محمد نصار:

تلقت وزارة البيئة تمويلًا من البنك الدولي بشأن تكلفة مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وتعتزم تخصيص جزء من حصيلته للدفعات بموجب عقد الأعمال الخاص بمشروع إغلاق مقلب أبو زعبل (لوط - واحد) لمدة 28 شهرًا.

يتضمن ذلك، وفق خطاب حصل عليه مصراوي، تشكيل وإغلاق آمن للمقلب الحالي باستخدام مواد جيوسنتية وتركيب أنظمة ذات صلة لجمع الغاز والرشيح من جسم النفايات الصلبة.

وبالنسبة لهذا العقد، سيقوم المقترض بسداد المدفوعات باستخدام طريقة الصرف المباشر، كما هو مُعرَّف في "المبادئ التوجيهية للصرف للتمويل المتعلق بمشروعات الاستثمار " الصادرة عن البنك الدولي.

ودعت وزارة البيئة، جميع المقاولين المؤهلين لتقديم عروضهم المغلقة لأعمال مشروع إغلاق مقلب أبو زعبل (لوط واحد).

ومن المقرر إجراء عملية طرح العطاءات من خلال المنافسة الدولية باستخدام "طلب العروض" على النحو المحدد في الإصدار السابع 2025 من لوائح المشتريات لمقترضي التمويل المتعلق بمشروعات الاستثمار - المشتريات في تمويل المشروعات الاستثمارية الصادر عن البنك الدولي "لوائح المشتريات"، وهي مفتوحة لجميع المقاولين المؤهلين كما هو مُعرَّف في لوائح المشتريات.

وسيتم تقييم العروض وفقًا لعملية التقييم المنصوص عليها في وثائق المناقصة، ويمكن للمقاولين المؤهلين المهتمين شراء وثائق المناقصة باللغة الإنجليزية عن طريق تقديم طلب ودفع رسوم غير قابلة للاسترداد قدرها 500 دولار أمريكي.

