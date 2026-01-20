إعلان

الحكومة البريطانية توافق على إنشاء سفارة صينية "ضخمة" في لندن رغم الانتقادات

كتب : مصراوي

02:30 م 20/01/2026

البرلمان البريطاني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لندن- (أ ب)

وافقت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، على إنشاء سفارة صينية جديدة "ضخمة" في وسط لندن، رغم الضغوط الكبيرة التي مارسها نواب البرلمان بشأن المخاطر الأمنية المحتملة.

ووقع ستيف ريد، المسؤول في الحكومة المحلية، رسميا على خطط بناء السفارة بالقرب من برج لندن، بعد سلسلة من قرارات التأجيل والطعون القانونية.

جدير بالذكر أن المنتقدين لطالما أعربوا عن مخاوفهم من أن تستخدم السفارة المقترحة - التي ستكون أكبر سفارة صينية في أوروبا - كقاعدة للتجسس، بالإضافة إلى أنها ستشكل تهديدا متزايدا بالمراقبة والترويع للمعارضين الصينيين في المنفى.

إلا أن الحكومة أكدت أنها عملت "مع الشرطة، والشركاء المعنيين الآخرين، لضمان دراسة كافة جوانب قضايا الأمن القومي المرتبطة بهذا الطلب، ومعالجتها".

يذكر أن خطط إنشاء السفارة قوبلت باعتراضات واحتجاجات منذ عام 2018، عندما اشترت الحكومة الصينية الموقع الكائن في "رويال مينت كورت"، بالقرب من برج لندن، مقابل 225 مليون جنيه إسترليني (301 مليون دولار أمريكي).

ويقول المعارضون إن الموقع الضخم يقع على مقربة كبيرة من كابلات الألياف الضوئية التي تسير تحت الأرض، والمسؤولة عن نقل معلومات مالية حساسة بين المنطقتين الماليتين الرئيسيتين في لندن.

وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن المجمع، الذي تبلغ مساحته 20 ألف متر مربع، سيتضمن 208 غرف سرية في الطابق السفلي بالقرب من كابلات البيانات.

وكانت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، قد أجلت قرارها مرارا خلال الأشهر الأخيرة، بعدما سلطت عدة حالات من التجسس الصيني المزعوم والتدخل السياسي، الضوء على مخاوف بشأن السفارة المقترحة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحكومة البريطانية الحكومة الصينية كير ستارمر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء
أخبار البنوك

ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء
"زعلان ليه إنه لعب؟".. رد ناري من شوبير على حارس قديم بسبب نجله
رياضة محلية

"زعلان ليه إنه لعب؟".. رد ناري من شوبير على حارس قديم بسبب نجله
ترامب ينشر خريطة تُظهر جرينلاند وكندا وفنزويلا جزءًا من أمريكا
شئون عربية و دولية

ترامب ينشر خريطة تُظهر جرينلاند وكندا وفنزويلا جزءًا من أمريكا
إيتو يكشف مفاجأة: أوقفت انسحاب الكاميرون من مباراة المغرب بأمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

إيتو يكشف مفاجأة: أوقفت انسحاب الكاميرون من مباراة المغرب بأمم أفريقيا
وزير إسرائيلي يهاجم مصر: عدوتنا ويجب تهجير غزة بموافقتها أو من دونها
شئون عربية و دولية

وزير إسرائيلي يهاجم مصر: عدوتنا ويجب تهجير غزة بموافقتها أو من دونها

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إنهاء التعاقد مع "فوري".. تعرف على طرق حجز تذاكر السكة الحديد
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع