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السيول تودي بحياة 4أشخاص جنوبي إيران

10:06 ص الإثنين 30 مارس 2020
السيول تودي بحياة 4أشخاص جنوبي إيران

أرشيفية

طهران- (د ب أ):

أفاد مسؤول محلي إيراني بأن السيول التي تشهدها مناطق في جنوبي البلاد أودت بحياة أربعة أشخاص.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن مهرداد جعفري رئيس دائرة شؤون القبائل الرحل في مدينة كازرون إن أربعة أفراد من القبائل الرحل في محافظة فارس جنوب إيران لقوا حتفهم بسبب السيول التي اجتاحت المنطقة.

وأوضح أن بين الأربعة أب وابنيه كانوا ذهبوا لرعي أغنام في المنطقة إلا أن السيول حاصرتهم وجرفتهم.

إيران طهران

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