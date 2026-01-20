إعلان

أوبل كورسا أرخص سيارات العلامة الألمانية في مصر.. تعرف على سعرها

كتب : مصراوي

02:06 م 20/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    كورسا
  • عرض 10 صورة
    أوبل كورسا
  • عرض 10 صورة
    أوبل كورسا
  • عرض 10 صورة
    أوبل كورسا
  • عرض 10 صورة
    أوبل كورسا
  • عرض 10 صورة
    أوبل كورسا
  • عرض 10 صورة
    أوبل كورسا
  • عرض 10 صورة
    أوبل كورسا
  • عرض 10 صورة
    أوبل كورسا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدم مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "أوبل" Opel التجارية في مصر، السيارة كورسا هاتشباك موديل 2026 خلال شهر يناير الجاري بفئة واحدة من التجهيزات.

وتباع أوبل كورسا وفقًا لأحدث قائمة معلنة من الوكيل المحلي للعلامة الألمانية بسعر مليون و280 ألف جنيه، ما يجعلها الطراز الأرخص في عائلة أوبل بالسوق المصري.

تعتمد أوبل كورسا الجديدة على سواعد محرك تربو سعة 1200 سي سي بقوة 130 حصان، عزم أقصى 230 نيوتن. متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات.

تتمكن سيارة أوبل من التسارع والوصول إلى 100 كم من الثبات خلال 8.7 ثانية، تستهلك في المتوسط 4.6 لتر من الوقود لكل 100 كم.

تأتي أوبل كورسا بطول 4060 مم، 1960 مم للعرض، ارتفاع يبلغ 1433 مم، قاعدة عجلات تصل 2538 مم، مساحة تخزين تتسع لـ 309 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 17 بوصة.

تقدم كورسا بباقة من وسائل الأمان تشمل 6 وسائد وستائر هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، خاصية التوازن على الطرق الصاعدة HAC، تحذير الخروج من المسار، نظام تخفيف حدة التصادم الأمامي، معزز بكاميرا خلفية بانوراميه.

كما يتوفر بالسيارة خاصية تنبيه ضغط الهواء بالإطارات، نظام التعرف على إشارات المرور، نظام التعرف على السرعة المحددة، نظام الفرامل الذكي، حساس اضاءة، حساس مطر.

مقصورة أوبل كورسا مزودة، بلوحة عدادات ديجيتال 7 بوصة، شاشة النظام المعلوماتي الترفيهي قياس 7 بوصة تعمل باللمس، تدعم أنظمة Apple CarPlay و Android Auto، تقنية البلوتوث لإجراء المكالمات الهاتفية لاسلكيًا.

أسعار السيارات سيارات أوبل سيارات 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف تؤثر إعادة تسخين المكرونة على سكر الدم؟.. النتيجة ستدهشك
نصائح طبية

كيف تؤثر إعادة تسخين المكرونة على سكر الدم؟.. النتيجة ستدهشك
بعد قرار الجمارك اليوم.. كيف تسدد الرسوم المقررة على هاتفك؟
اقتصاد

بعد قرار الجمارك اليوم.. كيف تسدد الرسوم المقررة على هاتفك؟
إيتو يكشف مفاجأة: أوقفت انسحاب الكاميرون من مباراة المغرب بأمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

إيتو يكشف مفاجأة: أوقفت انسحاب الكاميرون من مباراة المغرب بأمم أفريقيا
بعد مشاجرات حفل زفافها.. حجب أغنية حفيدة شعبان عبدالرحيم لهذا السبب
زووم

بعد مشاجرات حفل زفافها.. حجب أغنية حفيدة شعبان عبدالرحيم لهذا السبب
"زعلان ليه إنه لعب؟".. رد ناري من شوبير على حارس قديم بسبب نجله
رياضة محلية

"زعلان ليه إنه لعب؟".. رد ناري من شوبير على حارس قديم بسبب نجله

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إنهاء التعاقد مع "فوري".. تعرف على طرق حجز تذاكر السكة الحديد
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع