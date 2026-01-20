أوبل كورسا أرخص سيارات العلامة الألمانية في مصر.. تعرف على سعرها

قبل الشراء.. تعرف على أسعار أكبر سيارات إم جي الصينية في مصر

تقدم مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "أوبل" Opel التجارية في مصر، السيارة كورسا هاتشباك موديل 2026 خلال شهر يناير الجاري بفئة واحدة من التجهيزات.

وتباع أوبل كورسا وفقًا لأحدث قائمة معلنة من الوكيل المحلي للعلامة الألمانية بسعر مليون و280 ألف جنيه، ما يجعلها الطراز الأرخص في عائلة أوبل بالسوق المصري.

تعتمد أوبل كورسا الجديدة على سواعد محرك تربو سعة 1200 سي سي بقوة 130 حصان، عزم أقصى 230 نيوتن. متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات.

تتمكن سيارة أوبل من التسارع والوصول إلى 100 كم من الثبات خلال 8.7 ثانية، تستهلك في المتوسط 4.6 لتر من الوقود لكل 100 كم.

تأتي أوبل كورسا بطول 4060 مم، 1960 مم للعرض، ارتفاع يبلغ 1433 مم، قاعدة عجلات تصل 2538 مم، مساحة تخزين تتسع لـ 309 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 17 بوصة.

تقدم كورسا بباقة من وسائل الأمان تشمل 6 وسائد وستائر هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، خاصية التوازن على الطرق الصاعدة HAC، تحذير الخروج من المسار، نظام تخفيف حدة التصادم الأمامي، معزز بكاميرا خلفية بانوراميه.

كما يتوفر بالسيارة خاصية تنبيه ضغط الهواء بالإطارات، نظام التعرف على إشارات المرور، نظام التعرف على السرعة المحددة، نظام الفرامل الذكي، حساس اضاءة، حساس مطر.

مقصورة أوبل كورسا مزودة، بلوحة عدادات ديجيتال 7 بوصة، شاشة النظام المعلوماتي الترفيهي قياس 7 بوصة تعمل باللمس، تدعم أنظمة Apple CarPlay و Android Auto، تقنية البلوتوث لإجراء المكالمات الهاتفية لاسلكيًا.