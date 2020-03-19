كورونا يواصل الانتشار حول العالم وعدد المصابين به 220 ألفا

القاهرة- (د ب أ):

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) حول العالم أن عدد الإصابات ارتفع إلى نحو 220 ألفا حتى صباح اليوم الخميس.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر" الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم اقترب من 220 ألفا حتى الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صباح اليوم.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات بلغ 8969 ، واقترب عدد المتعافين من 86 ألفا.

ولا تزال الصين تتصدر دول العالم من حيث أعداد الحالات، تليها إيطاليا وإيران وإسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية.