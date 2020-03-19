المكسيك تسجل أول حالة وفاة بـ كورونا

مكسيكو سيتي- (د ب أ):

سجلت المكسيك أول حالة وفاة لشخص مصاب بفيروس كورونا المتحور، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس عن وزارة الصحة المكسيكية.

وأوضحت الوزارة أن الشخص الذي توفي ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس منذ 9 مارس الجاري ، مضيفة أنه مصاب أيضا بداء السكري.

وسجلت المكسيك حتى الآن 118 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.