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المكسيك تسجل أول حالة وفاة بـ كورونا

09:47 ص الخميس 19 مارس 2020
المكسيك تسجل أول حالة وفاة بـ كورونا

المكسيك تسجل أول حالة وفاة بـ كورونا

مكسيكو سيتي- (د ب أ):

سجلت المكسيك أول حالة وفاة لشخص مصاب بفيروس كورونا المتحور، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس عن وزارة الصحة المكسيكية.

وأوضحت الوزارة أن الشخص الذي توفي ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس منذ 9 مارس الجاري ، مضيفة أنه مصاب أيضا بداء السكري.

وسجلت المكسيك حتى الآن 118 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

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