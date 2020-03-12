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بنس: على المواطنين الأمريكيين العائدين من أوروبا الخضوع للحجر المنزلي

06:17 م الخميس 12 مارس 2020
بنس: على المواطنين الأمريكيين العائدين من أوروبا الخضوع للحجر المنزلي

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس

واشنطن - (د ب أ)

ذكر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن الإدارة تطلب من كل المواطنين الأمريكيين العائدين من أوروبا القارية إلى الخضوع للحجر المنزلي مدة 14 يوما.

وقال بنس في تصريحات بثتها شبكة (أيه بي سي): "سوف نفحص كل الأمريكيين العائدين... ونطلب أن يخضعوا أنفسهم للحجر الطوعي لمدة 14 يوما".

ويأتي التوضيح فيما من المقرر أن تفرض الولايات المتحدة حظر على السفر على الأشخاص الذين هم ليسوا من المواطنين الأمريكيين الذين قضوا فترة مؤخرا في منطقة شنجن.

وقال: "نريد في الأساس وقف تدفق الأشخاص الذين يجلبون فيروس كورونا هنا"، مضيفا أن الحكومة الأمريكية سوف "تضخ موارد" في الولايات الأمريكية الأكثر تضررا، بما في ذلك كاليفورنيا وواشنطن ونيويورك.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن الولايات المتحدة ستفرض حظرا لمدة شهر على الرحلات القادمة من جميع الدول الأوروبية، باستثناء بريطانيا، وذلك بحلول منتصف ليل الجمعة للتصدي لانتشار كورونا .

يشار إلى أن 29شخصا توفوا جراء الاصابة بكورونا واصيب 1000 آخرين في الولايات المتحدة.

مايك بنس الرئيس الأمريكي الحجر المنزلي أوروبا

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