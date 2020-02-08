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إصابة جندي عراقي بانفجار جنوبي بغداد

10:47 ص السبت 08 فبراير 2020
إصابة جندي عراقي بانفجار جنوبي بغداد

إصابة جندي عراقي بانفجار جنوبي بغداد

بغداد- (د ب أ):

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، اليوم السبت، بأن جندياً أصيب بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة للجيش جنوبي بغداد.

ونقل موقع (السومرية نيوز) الإخباري العراقي اليوم عن المصدر قوله إن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة عجلة تابعة للجيش أثناء مرورها على طريق منطقة الرستمية جنوب بغداد، ما أسفر عن إصابة جندي بجروح خطيرة".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما تم نقل الجريح إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج".

انفجار بغداد إصابة جندي عراقي

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