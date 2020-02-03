أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة أولى وثانية ثانوي الأهلي والهلال خالد بشارة الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

وزير الخارجية التركي: دماء شهدائنا في إدلب لم ولن تذهب هباء

11:08 ص الإثنين 03 فبراير 2020
وزير الخارجية التركي: دماء شهدائنا في إدلب لم ولن تذهب هباء

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

القاهرة- (وكالات):

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ان دماء الجنود الأتراك الذين قتلوا إثر قصف للقوات الحكومية السورية على إدلب، لم ولن تذهب هباء.

وقال تشاووش أوغلو، في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر": "أرجو الله أن يتغمد برحمته شهداءنا الأبطال الذين ارتقوا في إدلب، راجيا الشفاء العاجل للجرحى"، مضيفا أن "دماء شهدائنا لم ولن تذهب هباء".

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت صباح اليوم، مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين، في قصف للقوات الحكومية السورية في إدلب شمال سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوات التركية ردت فورا على مصادر النيران.

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن بلاده لن تترك هجمات الجيش السوري على القوات التركية في إدلب دون رد، معربا عن تصميم أنقرة على مواصلة عملياتها في سوريا "من أجل ضمان أمن بلادنا وشعبنا وأمن أشقائنا في إدلب"، محذرا من أن "من يختبرون عزيمة تركيا عبر هذه الهجمات الدنيئة سيعلمون أنهم يرتكبون خطأ كبيرا".

مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي القوات الحكومية السورية تويتر
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:أمطار وشبورة ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة