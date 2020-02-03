وزير الخارجية التركي: دماء شهدائنا في إدلب لم ولن تذهب هباء

القاهرة- (وكالات):

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ان دماء الجنود الأتراك الذين قتلوا إثر قصف للقوات الحكومية السورية على إدلب، لم ولن تذهب هباء.

وقال تشاووش أوغلو، في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر": "أرجو الله أن يتغمد برحمته شهداءنا الأبطال الذين ارتقوا في إدلب، راجيا الشفاء العاجل للجرحى"، مضيفا أن "دماء شهدائنا لم ولن تذهب هباء".

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت صباح اليوم، مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين، في قصف للقوات الحكومية السورية في إدلب شمال سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوات التركية ردت فورا على مصادر النيران.

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن بلاده لن تترك هجمات الجيش السوري على القوات التركية في إدلب دون رد، معربا عن تصميم أنقرة على مواصلة عملياتها في سوريا "من أجل ضمان أمن بلادنا وشعبنا وأمن أشقائنا في إدلب"، محذرا من أن "من يختبرون عزيمة تركيا عبر هذه الهجمات الدنيئة سيعلمون أنهم يرتكبون خطأ كبيرا".