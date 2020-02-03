أردوغان يدعو روسيا إلى عدم عرقلة الرد التركي على القوات السورية

أنقرة- (د ب أ):

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، روسيا بعدم عرقلة الرد التركي على القوات الحكومية السورية، وذلك بعد مقتل أربعة جنود أتراك في شمال غربي سوريا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن أردوغان القول موجها الحديث للجانب الروسي :"لستم الطرف الذي نتعامل معه بل هو النظام (السوري) ونأمل ألا يتم وضع العراقيل أمامنا".

وأضاف :"سلاح المدفعية التركية ردّ بـ 122 رشقة إلى جانب مئة قذيفة هاون على 46 هدفا للنظام السوري ... إذ لا يمكن أن نصمت عن استشهاد جنودنا، وسنواصل الرد".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم مقتل ما لا يقل عن أربعة جنود أتراك وإصابة تسعة آخرين جراء قصف مكثف شنته قوات الرئيس السوري بشار الأسد على إدلب شمال غربي سوريا.