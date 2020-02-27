إيران: وفاة لاعبة كرة قدم وموسيقيين اثنيين بسبب كورونا

وكالات:

فيما يواصل فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" حصد الأرواح في إيران، أُعلن عن وفاة لاعبة كرة القدم في الصالات والعضو السابق في المنتخب النسوي لكرة القدم الإيرانية، إلهام شيخي، جراء إصابتها بالفيروس في مدينة قُم، حسبما ذكرت وكالة أنباء "ركنا" الإيرانية.

وكذلك، أُعلِن عن وفاة موسيقين إيرانيين شقيقين، وهما محمد ومجيد جمشيدي، جراء إصابتهما بالفيروس، كما أفاد الشاعر الإيراني شمس لنكرودي عبر صفحته على انستجرام، الخميس.

وفي وقت سابق، ألقت السلطات الإيرانية القبض على 24 شخصًا، واحتجزت 118 آخرين بشكل مؤقتًا بتهمة "ترويج شائعات" حول انتشار كورونا في البلاد. كما دعا الرئيس حسن روحاني الواطنين إلى عدم الالتفات إلى الشائعات، فيما اتهمت منظمة "مراسلون بلا حدود" إيران بتكميم الأفواه

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 26 والإصابات إلى 245، بينهم 4 مسؤولين (نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة معصومة ابتكار، ورئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان مجتبى ذو النور، والنائب الإصلاحي عن مدينة طهران محمود صادقي، ونائب وزير الصحة إيراج حريرجي).