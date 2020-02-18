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اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

07:59 ص الثلاثاء 18 فبراير 2020
اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

أحد المصابين بفيروس كورونا يتلقى الرعاية الصحية

سول - (د ب أ):

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية ، اليوم الثلاثاء، عن اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 31 .

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مركز تدابير الحجر الصحي اليوم، تسجيل إصابة امرأة كورية جنوبية /61 عاما/ لم يسبق لها السفر الى الخارج، بفيروس كورونا الجديد.

وأظهرت نتيجة الفحوصات التي أجريت على المريضة أنها مصابة بالفيروس في المركز الصحي في منطقة سوسونج في ديجو /نحو 300 كيلومتر جنوب سول/.

فيروس كورونا كوريا الجنوبية سول الحجر الصحي

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