اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية
سول - (د ب أ):
أعلنت السلطات الكورية الجنوبية ، اليوم الثلاثاء، عن اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 31 .
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مركز تدابير الحجر الصحي اليوم، تسجيل إصابة امرأة كورية جنوبية /61 عاما/ لم يسبق لها السفر الى الخارج، بفيروس كورونا الجديد.
وأظهرت نتيجة الفحوصات التي أجريت على المريضة أنها مصابة بالفيروس في المركز الصحي في منطقة سوسونج في ديجو /نحو 300 كيلومتر جنوب سول/.
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