رئيس البرلمان الإيراني يبدأ زيارة للبنان

بيروت- (د ب أ):

بدأ رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الإيراني اليوم الاثنين أنشطة زيارته للبنان، الذي كان وصل إليه في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

وأفادت تقارير إخبارية بأن علي لاريجاني التقى صباح اليوم في بيروت ممثلين لعدد من الفصائل الفلسطينية.

وكان لاريجاني وصل الليلة الماضية إلى لبنان، قادما من سورية، في زيارة تستمر يومين. ومن المقرر أن يلتقي خلال الزيارة كبار المسؤولين اللبنانيين.

وكان لاريجاني قال لدى الوصول :"لبنان بلد مؤثر في هذه المنطقة، ولطالما كانت هناك علاقات صداقة ومودة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية اللبنانية الشقيقة، وكما تعرفون فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تسعى دوما، إلى أن ترى لبنان الشقيق بلدا حرا سيدا مستقلا".

وهنأ لاريجاني لبنان "على الجهود الموفقة، التي بذلها، والتي أدت إلى تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة".

وأكد الحرص على استمرار العمل حتى تظل "العلاقات الثنائية، بين البلدين الشقيقين، علاقات ممتازة".