الإمارات تعلن تاسع إصابة بفيروس كورونا الجديد على أرضها

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد، لشخص يحمل الجنسية الصينية، لافتة إلى أن حالته الصحية مستقرة.

وأوضحت الوزارة في بيان، نقلته وكالة أنباء الإمارات،أن المصاب عمره 37 سنة، وحالته الصحية مستقرة، لافتة إلى أنه تم رصد المرض من خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

وبهذا ارتفع إجمالي عدد الإصابات المكتشفة بالفيروس في الإمارات إلى 9 حالات، تم شفاء 3 حالات منها، في حين لا تزال 6 حالات تتلقى الرعاية الطبية، وإحداها قيد الرعاية المكثفة والمتابعة الدقيقة من قبل فريق استشاري طبي.