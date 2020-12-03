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البر الرئيسي الصيني يسجل 16 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا جميعها قادمة من الخارج

08:27 ص الخميس 03 ديسمبر 2020
البر الرئيسي الصيني يسجل 16 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا جميعها قادمة من الخارج

أرشيفية

بكين - (د ب أ):
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الخميس أنها تلقت تقارير عن تسجيل 16 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليوم إن جميع الحالات الجديدة قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض أمس.

وخرج 18 من المصابين من المستشفيات في البر الرئيسي الصيني أمس بعد تماثلهم للشفاء.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 86567 حالة، بينها 266 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، ستة منهم في حالة خطيرة.

وقالت اللجنة إن 81667 مريضا غادروا المستشفيات بعد تمام شفائهم، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

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