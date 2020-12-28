ردود فعل فلسطينية غاضبة بسبب حفل راقص في "مقام النبي موسى" بالضفة الغربية

الضفة الغربية- (بي بي سي):

استنكر سياسيون فلسطينيون إقامة حفل راقص مساء السبت في مسجد ومقام النبي موسى في الضفة الغربية.

وتظهر مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حفلا يرقص فيه شبان ويتناولون الشراب داخل ضريح النبي موسى.

وأفادت الأنباء أنه تم إلقاء القبض على موسيقية فلسطينية تدعى سما عبد الهادي.

وشكل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية لجنة للتحقيق في الحادث.

ونفى مسؤولون فلسطينيون صدور تصريح لإقامة حفل في المسجد.