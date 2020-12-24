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الفرقاطة الروسية "الأميرال جريجوريفيتش" تتوجه إلى البحر الأبيض المتوسط

01:16 م الخميس 24 ديسمبر 2020
الفرقاطة الروسية "الأميرال جريجوريفيتش" تتوجه إلى البحر الأبيض المتوسط

الأميرال جريجوريفيتش

موسكو - أ ش أ

أعلن المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود الروسي، توجه الفرقاطة "الأميرال جريجوروفيتش" التابعة للأسطول إلى البحر الأبيض المتوسط .

وذكر بيان - حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس- أن الفرقاطة "الأميرال جريجوروفيتش" ستحل محل الفرقاطة "الأميرال إيسن"، التي تقوم بمهام خاصة منذ أكتوبر 2020، مشيرا إلى أن الفرقاطة "الأميرال جريجوروفيتش" تعبر حالياً مضيق البوسفور والدردنيل.

يُذكر أن الفرقاطة "الأميرال إيسن" توجهت إلى البحر الأبيض المتوسط في نهاية سبتمبر الماضي، لتكون ضمن قوات التشكيل الدائم للبحرية الروسية.

والفرقاطة "الأميرال جريجوروفيتش" هي السفينة الرائدة من سلسلة 11356، التي بنيت لتعزيز أسطول البحر الأسود .. وهناك ثلاث سفن من هذا القبيل في أسطول البحر الأسود، هي "الأميرال إيسن" و"الأميرال ماكاروف".

وتبلغ إزاحة فرقاطات المشروع 11356 حوالي 4 آلاف طن، وتصل سرعتها إلى 30 عقدة .. وهذا النوع من الفرقطات الروسية مسلحة بنظام صواريخ "كاليبرا" ونظام الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "شتيل-1" ونظام الصواريخ والمدفعية "بالاش" ومنصة طوربيد وقاذفة صواريخ.

هذا المحتوى من

Asha
الأميرال جريجوريفيتش فرقاطة روسية البحر الأبيض المتوسط

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