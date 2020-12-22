بوتين يبحث هاتفيًا مع ماكرون الوضع في قره باخ والنووي الإيراني

روسيا - (أ ش أ)

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيًا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الوضع في قره باخ والملف النووي الإيراني.

وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين، في بيان نقلت عنه وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن الرئيس الروسي أكد أن الوضع في المنطقة آخذ في الاستقرار، وأن الاتفاقات المسجلة في بيان رئيسي روسيا وأذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا في 9 نوفمبر، يتم تنفيذها بشكل متسق بشكل عام.

وأضاف البيان أن الرئيسين بحثا "الوضع حول البرنامج النووي الإيراني، حيث أكد الجانبان على الحاجة إلى بذل جهود جماعية للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة".