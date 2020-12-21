مندوبو الاتحاد الأوروبي: مطلوب المزيد من التعاون للتصدي لسلالة كورونا الجديدة

بروكسل - (د ب أ)

حث المندوبون الخبراء من دول الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء على نهج متعاون في التعامل مع سلالة جديدة من فيروس كورونا ودعوا إلى إصدار ارشادات من جانب المفوضية الأوروبية في اجتماع أزمة اليوم الاثنين، حسبما قال مسؤول من الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب .أ).

وقال المسؤول إنه في اجتماع تحت مظلة آلية الاستجابة المتكاملة للأزمات السياسية التابعة للاتحاد الأوروبي "أشار (المندوبون) إلى دعمهم للتصرف السريع تجاه نهج أوروبي متعاون على صلة بالإجراءات المطبقة فيما يتعلق بالمملكة المتحدة ودعوا إلى اصدار توجيهات من جانب المفوضية".

وقال المسؤول: "بالوضع في الاعتبار التجربة التي كانت في بداية الجائحة، شددت الدول الأعضاء أيضا على أهمية إبقاء الحدود مفتوحة داخل منطقة شينجن".

يشار إلى أن عدة دول علقت رحلات الطيران إلى بريطانيا بسبب ظهور نوع متحور من فيروس كورونا .