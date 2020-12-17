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بابا الفاتيكان يدعو لإيصال لقاحات كورونا لجميع أنحاء العالم

06:18 م الخميس 17 ديسمبر 2020
بابا الفاتيكان يدعو لإيصال لقاحات كورونا لجميع أنحاء العالم

بابا الفاتيكان

الفاتيكان - أ ش أ

جدد بابا الفاتيكان البابا فرانسيس مناشدته لإيصال اللقاحات المصنعة ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى العالم أجمع، داعيا إلى "ثقافة الرعاية" في عام 2021.

وقال البابا فرانسيس - في رسالة لليوم العالمي للسلام، حسبما ذكرت وكالة /انسا/ الإيطالية اليوم /الخميس/ "أجدد مناشدتي للقادة السياسيين والقطاع الخاص بألا يدخروا جهدا؛ للتأكد من ضمان وصول لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، وتوفير التكنولوجيات الأساسية التي تساهم في رعاية المرضى، والفقراء والفئات سريعة التأثر".

وأضاف البابا فرانسيس -في الرسالة التي حملت عنوان "ثقافة الرعاية كطريق للسلام"- أن الأحداث التي وقعت على مدار العام "علمتنا أهمية رعاية كل منا للأخر وللبشرية"، مشيرا إلى أنه مع حالة التضامن التي شاهدناها خلال العام الجاري، إلا أنه شوهد أيضا زيادة بشتى الأشكال في العنصرية ورهاب الأجانب والحروب والنزاعات التي لا تجلب سوى الموت والتدمير.

وجدد البابا مناشدته لإنشاء "صندوق عالمي" ينقل الأموال التي تنفق على السلاح والنفقات التسليحية الأخرى إلى المساعدة في القضاء على الجوع ومساعدة الدول النامية.

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