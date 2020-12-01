مقتل وإصابة ١٧ شخصًا في حادث دهس بطريق للمشاة في ألمانيا

برلين - (ا ف ب)

أفادت الشرطة الألمانية، أن سيارة صدمت اليوم الثلاثاء، مارة في طريق للمشاة بجنوب غرب البلاد ما أوقع قتيلين على الأقل ونحو 15 جريحًا. وأضافت الشرطة أنه تم توقيف السائق بدون توضيح ما إذا كان الأمر حادثًا أو هجومًا.

قالت الشرطة الألمانية إن سيارة صدمت اليوم، مارة في طريق للمشاة بجنوب غرب البلاد ما أوقع قتيلين ونحو 15 جريحًا، وتم لاحقا توقيف السائق.

ولا تزال الشرطة بعد ظهر الثلاثاء غير قادرة على تحديد ما إذا كان الأمر حادثًا أو هجومًا ولا خلفياته.

وأعلنت الشرطة على حسابها على تويتر "اعتقلنا شخصًا وحجزنا سيارة"، مع التأكيد على أن "ملابسات الحادث لا تزال غير واضحة".

وأفادت الشرطة على تويتر أن شخصين قتلا على الأقل وأصيب العديد بجروح في المدينة الواقعة في راينلند بالاتينات، والقريبة من الحدود مع لوكسمبورج.

وأكد رئيس بلدية المدينة ولفرام ليبي إصابة 15 شخصًا بجروح، بعضهم إصابته "خطيرة"، متحدثاً عن "سائق مجنون".

وحجز المحققون السيارة التي كان يقودها، بحسب الشرطة التي قالت إنه تم توقيف شخص بدون أن تعطي تفاصيل إضافية.

وعلى الرغم من أن ملابسات هذا الحادث لم تتضح بعد، إلا أنها تأتي في أجواء توتر تعيشها ألمانيا.

وتخشى السلطات تهديدات إسلامية متطرفة منذ هجوم بشاحنة تبناه تنظيم داعش أسفر عن مقتل 12 شخصًا في ديسمبر 2016 في برلين.

وفككت السلطات في ربيع 2020 في رينانيا شمال وستفاليا شبكة جهاديين متحدرين من طاجيكستان ومرتبطين بتنظيم داعش، وفق ما أعلن النائب العام لمكافحة الإرهاب بيتر فرانك في الأول من نومفبر.

وحذر المدعي العام المتخصص في شؤون مكافحة الإرهاب بيتر فرانك في حينه من أن "ألمانيا وأوروبا الغربية لا تزالان بمرمى نيران الإسلاميين المتطرفين".

وفي عام 2020، فتح 320 تحقيقًا في ألمانيا على علاقة بتهديد إسلامي، بحسب فرانك.

وتواجه ألمانيا تهديد اليمين المتطرف، إذ نفذ مؤيدون له هجمات عدة في العامين الماضيين، كما الهجوم على مطعم للنرجيلة في هاناو في فبراير، والهجوم الذي وقع قرب معبد يهودي في هاله عام 2019.