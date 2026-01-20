حذر الطبيب يفجيني تشيريموشكين أخصائي الأورام الروسي من أن تناول الشاي الساخن والأطعمة الحارة بشكل مفرط يزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة، لافتا إلى أن العادات الغذائية تؤدي دورا كبيرا في صحة الجهاز الهضمي.

وأشار الطبيب إلى أن العوامل التي تتلف الغشاء المخاطي للمعدة، مثل الأطعمة المقلية والحارة والمالحة، تسهم في تطور السرطان، وفقا لصحيفة "إزفيستيا".

وأضاف أن التدخين والإفراط في مضغ التبغ يزيدان من الضرر على الفم والمعدة، بينما يرفع شرب الشاي شديد السخونة من هذا الخطر، خاصة عند وجود التهابات مزمنة تشكل بيئة خصبة لنمو الخلايا السرطانية.

ومن جانبها، شددت الدكتورة داريا روساكوفا، خبيرة التغذية الروسية، على خطورة المشروبات شديدة السخونة على المريء والمعدة.

وقالت: "الحرارة المرتفعة للشاي أو أي مشروب ساخن يمكن أن تسبب حروقا دقيقة في بطانة المعدة والمريء، ما يؤدي مع الوقت إلى التهاب مزمن"، لذا، توصي بتناول الشاي دافئا وليس مباشرة بعد الغليان لتقليل الضرر.

نصائح للوقاية:

الإقلاع عن التدخين والتبغ.

تجنب الإفراط في تناول الأطعمة الحارة والمقلية والمالحة.

شرب المشروبات الساخنة بدرجة حرارة معتدلة، وليس مباشرة بعد الغليان.

اتباع نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي للحفاظ على صحة المعدة والجهاز الهضمي.

