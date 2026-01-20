إعلان

قرار جديد من جنايات أحداث الطفل بشأن المتهم في «جريمة المنشار» بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

12:48 م 20/01/2026

الطفل ضحية جريمة المنشار

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

قررت محكمة جنايات أحداث الطفل بمحافظة الإسماعيلية تأجيل نظر محاكمة المتهم بقتل زميلته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«جريمة المنشار»، إلى جلسة 27 يناير الجاري، وذلك للاطلاع واستكمال نظر القضية.

وشهدت الجلسة حضور المتهم وهيئة الدفاع عنه، إلى جانب محامي المجني عليها، حيث ناقشت المحكمة ما ورد بتقرير الطب النفسي المرفق بالأوراق والمتعلق بالحالة العقلية للمتهم وقت ارتكاب الواقعة.

وأكد تقرير الطب النفسي الصادر عن اللجان المختصة بالمجلس الإقليمي للصحة النفسية بالقاهرة، تمتع المتهم بكامل قواه العقلية، وعدم معاناته من أي اضطرابات نفسية أو سلوكية، سواء في الوقت الحالي أو أثناء وقوع الجريمة، مع ثبوت سلامة إدراكه وقدرته على التمييز والاختيار.

وفي هذا السياق، قال محمد الجبلاوي، محامي أسرة المجني عليها، إن التقرير خلص إلى خلو المتهم من أي عجز عقلي أو نقص في الإرادة، وتمتعه بالقدرة الكاملة على الحكم الصحيح على الأمور، ومعرفة الصواب من الخطأ، وهو ما يترتب عليه مسؤوليته الجنائية الكاملة عن الوقائع المنسوبة إليه.

وأشار الجبلاوي إلى أن عرض المتهم على الطب النفسي جاء بناءً على طلب هيئة دفاعه خلال جلسة سابقة، بدعوى التشكيك في سلامة قواه العقلية نظرًا لبشاعة الجريمة، وهو الطلب الذي وافقت عليه المحكمة لحسم الأمر بشكل نهائي.

يُذكر أن محكمة جنايات أحداث الطفل بالإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد الديب وعضوية المستشارين محمد أبو طلب وأحمد عاطف، كانت قد قررت في جلسة 9 ديسمبر الماضي تأجيل نظر القضية إلى جلسة 20 يناير الجاري، لحين الانتهاء من الفحص النفسي وورود التقرير النهائي بشأن حالة المتهم.

