بريطانيا ترد على ترامب: تسليم جزر تشاغوس جاء لحماية القاعدة العسكرية

مصراوي

أدلى متحدث باسم الحكومة البريطانية بتصريحات جديدة، ردًا على تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اتفاقية جزر تشاغوس مع موريشيوس.

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في تصريحات صحفية الثلاثاء: "لن تتنازل المملكة المتحدة أبداً عن أمنها القومي. واضطررنا لهذا التصرف لأن القاعدة على جزيرة دييجو جارسيا كانت مهددة بعد أحكام قضائية أضعفت موقفنا وكان من شأنها منع تشغيلها كما هو مخطط له مستقبلًا".

وتابع المتحدث باسم الحكومة البريطانية: "هذه الصفقة تضمن استمرار عمليات القاعدة المشتركة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على دييجو جارسيا لأجيال، مع ضمانات قوية للحفاظ على قدراتها الفريدة ومنع خصومنا من الوصول إليها".

وأشار المتحدث باسم الحكومة البريطانية: "لقد رحبت بها علنًا الولايات المتحدة وأستراليا وجميع حلفاء "فايف آيز" الآخرين، بالإضافة إلى شركاء دوليين رئيسيين مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية".

وفي وقت سابق، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفاق المملكة المتحدة للتخلي عن سيادة جزيرة دييجو جارسيا أكبر جزر أرخبيل تشاغوس لصالح موريشيوس، واصفًا الخطوة بأنها "تصرف غبي للغاية".

وكتب ترامب الثلاثاء على منصة تروث سوشيال "حليفنا "اللامع" في الناتو، المملكة المتحدة، يخطط حاليًا للتخلي عن جزيرة دييجو جارسيا، موقع قاعدة عسكرية أمريكية حيوية، لصالح موريشيوس، ومن دون أي سبب على الإطلاق".

وتابع ترامب: "لا شك أن الصين وروسيا لاحظتا هذا التصرف الكامل بالضعف. هذه قوى دولية لا تعترف إلا بالقوة، ولهذا السبب تُحترم الولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادتي بعد عام واحد فقط أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف ترامب: "إن تخلي المملكة المتحدة عن أراضٍ بالغة الأهمية هو تصرف غبي للغاية، ويُضاف إلى سلسلة طويلة من أسباب الأمن القومي التي تجعل من الضروري الاستحواذ على جرينلاند".