مسؤول كردي: المفاوضات بين دمشق وقسد انهارت تماما

كتب : مصراوي

12:13 م 20/01/2026

ممثل الإدارة الذاتية الكردية في العاصمة السورية عب

أ ف ب

قال ممثل الإدارة الذاتية الكردية في العاصمة السورية عبد الكريم عمر، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات مع دمشق "انهارت تماما"، غداة اجتماع عقده الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، بعد إعلان اتفاق تضمن وقفا لإطلاق النار.

وأوضح عمر لوكالة فرانس برس أن المفاوضات التي عقدها الرجلان في دمشق الاثنين، بشأن آلية تنفيذ الاتفاق "انهارت تماما"، معتبرا أن مطلب السلطات الوحيد هو "الاستسلام غير المشروط" للقوات الكردية.

وأعلن الشرع الأحد بعد لقائه المبعوث الأمريكي توم براك التوصل لاتفاق مع الأكراد تضمن وقفا لإطلاق النار بين الطرفين، بعد نحو أسبوعين من التصعيد، ودمجا شاملا لمؤسسات الإدارة الذاتية في إطار الدولة.

وقال عبدي لاحقا إنه وافق على الاتفاق لوقف حرب "فُرضت" علينا.

