سعد الصغير يشارك رضا البحراوي تشييع جنازة والدته بمسجد عوارة في طنطا

كتب : مصراوي

12:47 م 20/01/2026

سعد الصغير يواسي رضا البحراوي

وصل جثمان والدة المطرب الشعبي رضا البحراوي إلى مسجد عوارة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، تمهيدًا لأداء صلاة الجنازة عليها، وذلك بعد وفاتها داخل أحد المستشفيات الخاصة.

وشهدت الجنازة حضور عدد من نجوم الغناء الشعبي لمؤازرة رضا البحراوي في مصابه، وكان في مقدمتهم الفنان سعد الصغير، الذي حرص على الحضور إلى طنطا والمشاركة في تشييع الجثمان، إلى جانب عدد من المقربين والأصدقاء من الوسط الفني.

وكان رضا البحراوي قد أعلن خبر وفاة والدته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بكلمات مؤثرة دعا خلالها جمهوره ومحبيه إلى الدعاء لوالدته بالرحمة والمغفرة.

وخيمت أجواء من الحزن على محيط المسجد، وسط تعاطف كبير من جمهور ومحبي الفنانين، الذين قدموا واجب العزاء وتمنوا للفقيدة الرحمة ولأسرتها الصبر والسلوان.

