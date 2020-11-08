العاهل السعودي وولي العهد يهنئان بايدن على فوزه بالانتخابات الأمريكية

الرياض - (أ ش أ):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأعرب الملك سلمان -وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد- عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لبايدن، وللشعب الأمريكي المزيد من التقدم والازدهار، مشيدًا بتميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة مماثلة لبايدن بعد فوزه في الانتخابات، معربًا عن تمنياته للشعب الأمريكي بمزيد من التقدم والرقي.