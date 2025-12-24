إعلان

قفزة في سعر الذهب اليوم بمصر ليصل إلى قمة قياسية جديدة ببداية التعاملات

كتب- أحمد الخطيب:

09:43 ص 24/12/2025

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 50 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الأربعاء 24-12-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، مسجلا مستوى قياسي جديد.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3986 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5125 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5980 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6834 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 47840 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 68340 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 212537 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 341700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.15% إلى نحو 4491 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

