رئيس وزراء الهند يهنئ بايدن على فوزه في انتخابات الرئاسة
نيودلهي- أ ش أ:
هنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المرشح الديمقراطي جو بايدن على فوزه في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وقال مودي - في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة أوردتها شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الأحد - إن إسهام بايدن في تقوية العلاقات الهندية- الأمريكية عندما كان نائبا للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان مهما وثمنيا.
وأعرب مودي عن تطلعه للعمل من كثب مرة أخرى مع بايدن للأرتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات أعلى.
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