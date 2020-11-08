رئيس وزراء الهند يهنئ بايدن على فوزه في انتخابات الرئاسة

نيودلهي- أ ش أ:

هنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المرشح الديمقراطي جو بايدن على فوزه في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال مودي - في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة أوردتها شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الأحد - إن إسهام بايدن في تقوية العلاقات الهندية- الأمريكية عندما كان نائبا للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان مهما وثمنيا.

وأعرب مودي عن تطلعه للعمل من كثب مرة أخرى مع بايدن للأرتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات أعلى.