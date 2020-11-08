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رئيس وزراء الهند يهنئ بايدن على فوزه في انتخابات الرئاسة

10:21 ص الأحد 08 نوفمبر 2020
رئيس وزراء الهند يهنئ بايدن على فوزه في انتخابات الرئاسة

ناريندرا مودي

نيودلهي- أ ش أ:

هنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المرشح الديمقراطي جو بايدن على فوزه في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال مودي - في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة أوردتها شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الأحد - إن إسهام بايدن في تقوية العلاقات الهندية- الأمريكية عندما كان نائبا للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان مهما وثمنيا.

وأعرب مودي عن تطلعه للعمل من كثب مرة أخرى مع بايدن للأرتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات أعلى.

هذا المحتوى من

Asha
ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي الهند الانتخابات الأمريكية جو بايدن

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