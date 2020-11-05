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حملة بايدن: النصر وشيك

06:31 م الخميس 05 نوفمبر 2020
حملة بايدن: النصر وشيك

جو بايدن

وكالات:

قالت جنيفر أومالي مديرة حملة المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، إن فوز موكلها بالانتخابات الرئاسية بات وشيكا.

ووصفت أومالي طريقة تعامل ترامب مع نتيجة الانتخابات باليائسة.

ولفتت إلى أن الحملة تتوقع الفوز في نيفادا وأن اقتناص أي ولاية أخرى يضمن لهم النصر، مؤكدة أنه بايدن حصل حتى الآن على 254 من أصوات المجمع الانتخابي.

جو بايدن الانتخابات الأمريكية ترامب

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