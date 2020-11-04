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‏بايدن يفوز بولاية ميشيجان بعد فرز 99% من الأصوات

11:52 م الأربعاء 04 نوفمبر 2020
‏بايدن يفوز بولاية ميشيجان بعد فرز 99% من الأصوات

جو بايدن

وكالات

حصل المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية الرئاسية، جو بايدن، على أعلى نسبة أصوات في ولاية ميشيجان بعد فرز 99% من الأصوات، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري، دونالد ترمب، أنها رفعت دعوى قضائية في ولاية ميشيجان للمطالبة بما وصفته بـ "فرصة حقيقية للدخول" للتمكن من مراقبة سير عملية الفرز.

وأكدت الحملة، في بيان أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاربعاءز أنها طالبت ولاية ميشيجان بالتوقف عن إحصاء الأصوات الانتخابية حتى تتمكن من الدخول ومراقبة فتح صناديق الاقتراع وإجراءات فرز الأصوات، موضحة أن الدعوى قد رُفعت في محكمة ميشيجان للدعاوى.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.

وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية ال59، ويقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.

جو بايدن الانتخابات الأمريكية دونالد ترمب

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