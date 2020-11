وصلة رقص لنائبة ديمقراطية أمام لجنة اقتراع (فيديو)

وكالات

أدت نائبة الكونجرس الديمقراطية أيانا بريسلي، وصلة رقص على أنغام الموسيقى بصحبة عدد من مؤيديها، أمام لجنة اقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ٢٠٢٠، في مدينة بوسطن بولاية، ماساتشوستس.

ونشرت شبكة "أيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، مقطع فيديو يرصد رقص النائبة الديمقراطية أمام إحدى لجان الاقتراع.

Rep. Ayanna Pressley dances outside a Boston, Massachusetts polling station as Americans turn out to cast their ballots in the general election. https://t.co/gLTxtYxRtC pic.twitter.com/jutNY6E5su