إعلان

الجيش السوري يستنفر قواته بعد رصد حشود عسكرية لـ"قسد" شرق حلب

كتب : مصراوي

03:53 م 11/01/2026

الجيش السوري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دمشق - (د ب أ)

أعلن الجيش السوري اليوم الأحد، حالة الاستنفار بين قواته بعد رصد حشود عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شرق حلب.

وقالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، لوكالة الأنباء العربية السورية (سانا) اليوم الأحد، "رصدت طائراتنا استقدام تنظيم قسد مجاميع مسلحة وعتاداً متوسطاً وثقيلاً إلى جبهة دير حافر شرق حلب".

وأضافت: "لم نعرف بعد طبيعة هذه الحشود والتعزيزات التي استقدمها تنظيم قسد لشرق حلب"، متابعة: "استنفرنا قواتنا وقمنا بتعزيز خط الانتشار شرق حلب، ومستعدون لكل السيناريوهات".

وكانت مديرية الصحة بحلب أعلنت تسجيل 24 حالة وفاة و105 إصابات خلال الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي قسد في حلب منذ يوم الثلاثاء الماضي وحتى أمس السبت.

ويتهم الجيش السوري قوات قسد بتحويل حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب منطلقاً لهجماتها المتكررة على مواقع الجيش وقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى استهداف المدنيين في الأحياء المجاورة.

وكانت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أعلنت أمس عن وقف جميع العمليات العسكرية داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، وتأمين عودة آمنة للأهالي سبقها تمشيط حي الشيخ مقصود بالكامل من الألغام والمتفجرات ، كما جرى ترحيل مسلحي قسد باتجاه مدينة الطبقة، مع سحب أسلحتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش السوري قسد قوات سوريا الديمقراطية تنظيم قسد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فرحة إمبراطور الحديد.. من هو رجل الأعمال سامح أبو الوفا صاحب الزفاف الأسطوري؟
أخبار المحافظات

فرحة إمبراطور الحديد.. من هو رجل الأعمال سامح أبو الوفا صاحب الزفاف الأسطوري؟
الجنيه الذهب يقترب من 50 ألف جنيه خلال تعاملات اليوم
اقتصاد

الجنيه الذهب يقترب من 50 ألف جنيه خلال تعاملات اليوم
قضية الدارك ويب.. إحالة أوراق المتهم بقتل طفل شبرا الخيمة للمفتي
أخبار المحافظات

قضية الدارك ويب.. إحالة أوراق المتهم بقتل طفل شبرا الخيمة للمفتي
ابنة شيرين تخطف الأنظار مرة جديدة بغنائها "على بالي" (فيديو)
زووم

ابنة شيرين تخطف الأنظار مرة جديدة بغنائها "على بالي" (فيديو)
بعد تألقه.. عمر مرموش يوجه رسالة رومانسية لخطيبته (صورة)
رياضة عربية وعالمية

بعد تألقه.. عمر مرموش يوجه رسالة رومانسية لخطيبته (صورة)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران