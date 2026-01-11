الجيش السوري يستنفر قواته بعد رصد حشود عسكرية لـ"قسد" شرق حلب

دمشق - (د ب أ)

أعلن الجيش السوري اليوم الأحد، حالة الاستنفار بين قواته بعد رصد حشود عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شرق حلب.

وقالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، لوكالة الأنباء العربية السورية (سانا) اليوم الأحد، "رصدت طائراتنا استقدام تنظيم قسد مجاميع مسلحة وعتاداً متوسطاً وثقيلاً إلى جبهة دير حافر شرق حلب".

وأضافت: "لم نعرف بعد طبيعة هذه الحشود والتعزيزات التي استقدمها تنظيم قسد لشرق حلب"، متابعة: "استنفرنا قواتنا وقمنا بتعزيز خط الانتشار شرق حلب، ومستعدون لكل السيناريوهات".

وكانت مديرية الصحة بحلب أعلنت تسجيل 24 حالة وفاة و105 إصابات خلال الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي قسد في حلب منذ يوم الثلاثاء الماضي وحتى أمس السبت.

ويتهم الجيش السوري قوات قسد بتحويل حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب منطلقاً لهجماتها المتكررة على مواقع الجيش وقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى استهداف المدنيين في الأحياء المجاورة.

وكانت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أعلنت أمس عن وقف جميع العمليات العسكرية داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، وتأمين عودة آمنة للأهالي سبقها تمشيط حي الشيخ مقصود بالكامل من الألغام والمتفجرات ، كما جرى ترحيل مسلحي قسد باتجاه مدينة الطبقة، مع سحب أسلحتهم.