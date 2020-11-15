أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

إيلون ماسك يقول إنه ربما يكون مصابا بكوفيد-19

06:52 ص الأحد 15 نوفمبر 2020
إيلون ماسك يقول إنه ربما يكون مصابا بكوفيد-19

إيلون ماسك

لوس أنجلوس - (د ب أ):
غرد رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك يوم السبت بأنه "على الأرجح" أصيب بكوفيد-19، المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد، على الرغم من حصوله على العديد من نتائج الفحوصات المتضاربة.

وكتب مؤسس تسلا عبر صفحته على موقع تويتر: "أحصل على نتائج مختلفة تماما من مختبرات مختلفة، ولكن على الأرجح لدي حالة متوسطة من مرض كوفيد. أعراضي هي أعراض نزلة برد خفيفة".

وكان ماسك قد كتب يوم الجمعة أنه تلقى نتيجتي اختبار للفيروس إيجابيتين واثنتين سلبيتين .

وقال "هناك شيء مبهم للغاية يحدث".

وغالبا ما قلل ماسك من خطر فيروس كورونا وانتقد إجراءات مثل إغلاق المتاجر والمصانع في كاليفورنيا.

وأعرب عن عدم رضاه من حقيقة أن مصنع تسلا الرئيسي لانتاج السيارات الكهربائية بالقرب من سان فرانسيسكو كان عليه أن يظل مغلقا. كما خاطر ماسك أيضا بمواجهة مع السلطات من أجل تسريع إنتاج السيارات الكهربائية هناك.

وأصيب ما يقرب من 10.9 مليون شخص في الولايات المتحدة بفيروس كورونا، وتوفي أكثر من 245 ألف شخص.

إيلون ماسك كوفيد-19 الفحوصات الطبية تويتر

الخبر التالى:

دول آسيا والمحيط الهادئ توقع على أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 110547

    عدد المصابين

  • 100946

    عدد المتعافين

  • 6442

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54304974

    عدد المصابين

  • 37821245

    عدد المتعافين

  • 1317314

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:13 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا