المكسيك تتجاوز المليون إصابة بكورونا وتقترب من 100 ألف حالة وفاة

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في المكسيك تسجيل أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس كورونا وما يقرب من 100 ألف حالة وفاة مؤكدة، وربما يكون العدد أكبر من ذلك بكثير، وفقا للمسؤولين.

وقال المدير العام للصحة ريكاردو كورتيس ألكالا، في وقت متأخر من يوم السبت، إن عدد الحالات المؤكدة وصل إلى مليون و 3 آلاف و 253 حالة، مع 98 الفا و 259 حالة وفاة على الأقل بكوفيد-19.

ومر حوالى 37 أسبوعا منذ الاعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في المكسيك.