أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أسعار الذهب أحداث ليبيا الهجوم الايراني نانسي عجرم الأفضل في أفريقيا حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

ترامب يهنئ زعيم كوريا الشمالية بعيد ميلاده

02:00 م الجمعة 10 يناير 2020
ترامب يهنئ زعيم كوريا الشمالية بعيد ميلاده

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون و الرئيس الأمير

سول - (د ب أ):

قال مسؤول بارز في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب عن أطيب أمنياته لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بمناسبة ذكرى ميلاد كيم.

وأوضح مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية، تشونج إيوي يونج، أن ترامب كلفه بنقل تحياته إلى زعيم كوريا الشمالية، خلال محادثات عقدها المسؤول الكوري الجنوبي في واشنطن في وقت سابق الأسبوع الجاري.

ولم يفصح تشونج عن مزيد من التفاصيل بشأن مضمون رسالة الرئيس الأمريكية للزعيم الكوري الشمالي، أو شكلها أو كيف جرى توصيلها لكيم.

ويعتقد أن ذكرى ميلاد زعيم كوريا الشمالية توافق الثامن من يناير، وأنه قد بلغ من العمر الثامنة والثلاثين. ولم تؤكد بيونج يانج مطلقا يوم ميلاد زعيمها.

وكان المسؤول الكوري الجنوبي عقد محادثات مع نظيريه الأمريكي روبرت أوبراين، والياباني شيجيرو كيتامورا، في العاصمة الأمريكية ركزت على سبل تحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية، بحسب ما ذكره تشونج، دون أن يتطرق إلى مزيد من التفاصيل.

وقال ترامب في عام 2018 إنه وكيم قد "وقعا في حب" بعضهما البعض، وإن زعيم كوريا الشمالية كتب له "رسائل جميلة".

ولكن العلاقات بين الجانبين ساءت العام الماضي في أعقاب قمتين ومقابلة قصيرة بين الزعيمين، في ظل تجمد المحادثات بشأن البرنامج النووي لبيونج يانج، ليعود كيم ويصف نظيره الأمريكي بأنه "شخص خرف".

كيم جونج أون ترامب كوريا الشمالية أمريكا سول

الخبر التالى:

ثوران بركان جبل "بوبوكاتبتبيل" في المكسيك
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:إيران: بدء فحص الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة