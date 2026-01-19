إعلان

مقتل 13 طفلا في حادث حافلة مدرسية في جنوب أفريقيا

كتب : مصراوي

05:36 م 19/01/2026

أرشيفية

(أب)

قالت السلطات في جنوب أفريقيا إن شاحنة اصطدمت بحافلة مدرسية صغيرة في إقليم جاوتينج، مما أودى بحياة ما لا يقل عن 13 طفلا.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن 11 تلميذا مدرسيا لقوا حتفهم في الحال، في حين توفى طفلان متآثران بجراحهما في المستشفى.

وكانت الحافلة الخاصة تقل التلاميذ إلى عدة مدارس ابتدائية وثانوية في جنوب غرب جوهانسرج اليوم الاثنين عندما وقع الحادث نحو السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، حسبما قالت السلطات.

وقال شهود عيان إن الحافلة التي كانت تقل التلاميذ كانت تتخطى سيارات أخرى متوقفة عندما اصطدمت بالشاحنة وجها لوجه. وقالت الشرطة إنه يتم التحقيق في سبب الحادث، كما سيتم استجواب سائق الشاحنة.

ونقلت خدمات الطوارئ في جاوتينج خمسة مصابين إلى مستشفى سيبوكينج، في حين تم نقل اثنين آخرين إلى مستشفى كوبانونج لتلقى الرعاية الطبية، وقد أصيب سائق الحافلة، وكان ضمن من تم نقلهم إلى المستشفى.

وأعرب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا عن حزنه لوقوع خسائر في الأرواح، قائلا إن السلطات الوطنية والإقليمية ستقدم للأسر والمدارس الدعم النفسي اللازم.

وقال رامافوزا "أطفالنا هم أغلى أصول الدولة وعلينا بذل كل ما نستطيع بدءا من اتباع قواعد الطرق إلى جودة مقدمي الخدمات المعنين لنقل الطلاب لحماية المتعلمين".

وقال وزير التعليم في إقليم جاوتينج، ماتومي شيلواني، للصحفيين بأنه سيتم التحقيق أيضا مع سائق حافلة المدرسة لاحتمال قيادته برعونة.

وقالت وزيرة التعليم الأساسي في جنوب أفريقيا، سيفيوي جواروبي، بأن الكثير من حوادث وسائل النقل المدرسية تنجم عن خطأ من السائقين، كما طالبت وزارة النقل بضمان صلاحية المركبات التي تنقل تلاميذ المدارس للسير على الطرق.

حادث حافلة مدرسية جنوب إفريقيا

