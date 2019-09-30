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الشرطة: سائق يدهس 20 كنغرا في أستراليا

12:08 م الإثنين 30 سبتمبر 2019
الشرطة: سائق يدهس 20 كنغرا في أستراليا

الشرطة الأسترالية

كانبرا- (د ب أ):

تحقق الشرطة الأسترالية في تهم تتعلق بـ"الوحشية مع الحيوانات" بعد أن دهس سائق مركبة ما يصل إلى 20 حيوانا من الكنغر، من بينها العديد من الصغار، وقتلها.

وعثر على الجيف في بلدة ميريمبولا الساحلية جنوب شرقي أستراليا صباح أمس الأحد.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز اليوم الاثنين إنها تعتقد أن الحيوانات قد دهست بواسطة مركبة واحدة قبل منتصف ليل السبت مباشرة.

وقال متحدث باسم الشرطة في بيان: "تناشد الشرطة الشهود في أعقاب عدة أفعال وحشية مع الحيوانات على الساحل أقصى جنوب الولاية في مطلع الأسبوع".

كما تحقق خدمة الحدائق الوطنية والحياة البرية في الحادث.

وقالت خدمة معلومات الحياة البرية والإنقاذ والتعليم (وايرز) إنه تم إنقاذ ما لا يقل عن ثلاثة من صغار الكنغر من جراب أم نافقة، ويتولى متطوعون رعاية الصغار .

وذكرت جانين جرين، وهي متطوعة في "وايرز" اكتشفت الكناغر القتيلة، أن الجاني كان يقود سيارة بيضاء وأضاء الكشافات عالية الضوء ليدهس الحيوانات عمدا.

وقالت لصحيفة جارديان أستراليا: "الناس هنا في الواقع يحبون الكنغر. إنهم جزء من السكان، الناس لا يستطيعون تصديق ذلك".

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