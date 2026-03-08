إعلان

أستراليا: تلقينا طلبات خليجية للحصول على دعم عسكري دفاعي ضد هجمات إيران


كتب- محمد أبو بكر:

04:28 ص 08/03/2026

هجمات ايران

كشفت بيني وونج، وزيرة الخارجية الأسترالية، أن بلادها تلقت طلبات من دول خليجية للحصول على مساعدة عسكرية لمواجهة الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ.

ونقلت هيئة البث الأسترالية، عن وزيرة الخارجية قولها إن هذه الطلبات تركز على الدعم الدفاعي لحماية الدول من الهجمات الجوية، خاصة تلك التي تنفذ باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ.

وأكدت الوزيرة، أن موقف أستراليا لا يزال ثابتًا بعدم المشاركة في أي عمل عسكري هجومي ضد إيران، مشيرة إلى أن أي دعم محتمل سيقتصر على الجوانب الدفاعية.

