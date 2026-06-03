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إنشاء سور خرسانى على ترعة المريوطية للحد من الحوادث.. صور

كتب : محمد أبو بكر

01:26 م 03/06/2026 تعديل في 01:26 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إنشاء سور خرسانى على ترعة المريوطية
  • عرض 5 صورة
    إنشاء سور خرسانى على ترعة المريوطية
  • عرض 5 صورة
    إنشاء سور خرسانى على ترعة المريوطية
  • عرض 5 صورة
    إنشاء سور خرسانى على ترعة المريوطية

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شرعت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين فى إنشاء سور خرسانى على ترعة المريوطية للحد من الحوادث المرورية على الطريق، وذلك لضمان أمن وسلامة المواطنين من الركاب والسائقين.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة، أن السور يجرى إنشاءه بالتعاون مع المجتمع المدني من الجمعيات والمواطنين والذين أبدوا رغبتهم وبادروا بالمساهمة في إنجاز المشروع.

إنشاء سور خرساني بطول 2 كم على ترعة المريوطية


وأضاف المحافظ أنه تم مراعاة القياسات الفنية الملائمة عند تصميم السور، والذى يبلغ متوسط إرتفاعه ١.٥ م ويمتد على مسافة ٢كم ليغطى كامل المساحة الواقعة بين الترعة والطريق بداية من كوبرى أبوصير وحتى منطقة سقارة والتى تشهد تكرار للحوادث المرورية نتيجة السرعات.

كما وجه المحافظ مسؤلى الإدارة العامة لمرور الجيزة بمراجعة الطريق وبحث إحتياجات كافة قطعاته من الأعمال الهندسية والفنية والإشارات واللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة لرفع مستوى الأمان والسلامة لمرتاديه.

وشدد الأنصارى على رئيس مركز ومدينة البدرشين بضرورة المتابعة الدورية والتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال للإلتزام بالجدول الزمنى للإنتهاء من الأعمال، ومنع إلقاء ناتج أعمال البناء على جانبى الطريق لعدم إعاقة الحركة المرورية ورفع المخلفات أولاً بأول.

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محافظة الجيزة ترعة المريوطية الحوادث المرورية البدرشين

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