ارتفعت نسبة الفقر في ألمانيا إلى مستوى قياسي جديد، حيث زادت بمقدار 6.0 نقطة مئوية بين عامي 2024 و2025 لتصل إلى 16.1% من إجمالي السكان، وفقا لتقرير حديث أصدره الاتحاد الألماني للمساواة والرفاهية.

أرقام قياسية لظاهرة الفقر في ألمانيا

وأفاد بيان الاتحاد الألماني للمساواة والرفاهية، أن 3.13 مليون شخص يعيشون حاليا في حالة فقر، وذلك عند النظر إلى الفقر النسبي المرتبط بالدخل.

وكان مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أعلن هذه الأرقام في فبراير الماضي، حيث يُصنف هؤلاء الأشخاص رسميا وفق تعريف الاتحاد الأوروبي على أنهم معرضون لخطر الفقر.

وشدد الاتحاد على أن هذا العدد يمثل رقما قياسيا محزنا، إذ لم يشهد أي عام سابق هذا العدد الكبير من المتأثرين بظاهرة الفقر في ألمانيا، ما يشير إلى تحول سلبي في الاتجاه بعد تراجع المعدلات الذي سُجل بين عامي 2020 و2023.

معايير الدخل وتصنيف خطر الفقر

يُصنف الأشخاص رسميا بأنهم معرضون لخطر الفقر إذا كان دخلهم يقل عن 60% من متوسط الدخل القومي.

ووفقا لتقرير الاتحاد الألماني للمساواة والرفاهية، فقد بلغ هذا الحد للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم 1446 يورو صافيا شهريا.

أما بالنسبة للأسر المكونة من شخصين بالغين وطفلين دون سن الـ14، فقد حدد التقرير مبلغ 3036 يورو صافيا شهريا كحد فاصل لتصنيف الأسرة تحت خط الفقر في ألمانيا، وهو المعيار الذي يعتمده الإحصائيون لتحديد الفئات الأكثر احتياجا للدعم.

التفاوت الإقليمي ومعدلات خطر الفقر

كشف التقرير عن فوارق كبيرة في مستويات الفقر في ألمانيا بين الولايات المختلفة؛ حيث سجلت ولايتا "بافاريا" و"بادن فورتمبرج" أدنى معدلات للفقر بنسبة 6.12% و2.13% على التوالي، بفضل بنيتهما الاقتصادية القوية.

في المقابل، سجلت ولاية "بريمن" أعلى معدلات خطر الفقر بنسبة 27.5%، تلتها "سكسونيا أنهالت" بنسبة 3.21%، و"هامبورج" بنسبة 9.18%، و"برلين" بنسبة 7.18%.

وفي غربي ألمانيا، برزت مناطق مثل "ترير" بنسبة 21.4% و"فيسر إمس" بنسبة 20.8% و"آرنسبرج" بنسبة 19.6%، بينما سجلت مناطق في شرق ألمانيا مثل "كيمنتس" 18.2% و"لايبتزيج" 17.4%، ما يبرز التباين الجغرافي الواضح في انتشار الفقر في ألمانيا.