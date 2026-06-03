يواصل نادي الزمالك جهوده القانونية والإدارية للتعامل مع العقوبة التأديبية الصادرة بحقه من الجهات المختصة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك على خلفية عدد من القضايا المرتبطة بالنادي، من بينها ملف اللاعب المغربي صلاح الدين مصدق.

تحركات الزمالك بعد عقوبة فيفا

وكشف مصدر مسؤول داخل الزمالك أن إدارة النادي تقدمت بالفعل باستئناف رسمي على العقوبة التأديبية، وتنتظر حاليًا القرار النهائي بشأنه من المحكمة الرياضية المختصة، في محاولة لتخفيف أو إلغاء العقوبات الموقعة.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك تعمل بالتوازي على تسوية الملفات المرتبطة بقضايا إيقاف القيد، من خلال التواصل مع مختلف الأطراف أصحاب الشكاوى، بهدف الوصول إلى حلول قانونية ومالية تضمن إنهاء الأزمات القائمة.

وأشار إلى أن الأولوية الحالية داخل القلعة البيضاء تتمثل في إنهاء ملف الرخصة الأفريقية واستيفاء المتطلبات اللازمة للحصول عليها، بالتزامن مع متابعة تطورات الاستئناف المقدم بشأن العقوبة التأديبية.

ترقب داخل الزمالك انتظارا للقرار

وتسود حالة من الترقب داخل النادي انتظارًا لما ستسفر عنه الإجراءات القانونية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن موقف الزمالك من المشاركة القارية وقيد اللاعبين الجدد قد يتأثر بنتائج تلك الملفات، في ظل سعي الإدارة إلى تجنب أي تداعيات إضافية على الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتأمل إدارة الزمالك في حسم القضايا العالقة خلال أسرع وقت ممكن، للحفاظ على الاستقرار، وضمان جاهزية الفريق للمنافسة محليًا وقاريًا خلال الموسم المقبل.

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