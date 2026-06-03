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مصر للطيران تعلن إلغاء رحلاتها إلى الكويت اليوم وغدًا بسبب تطورات المنطقة

كتب : أحمد الجندي

01:27 م 03/06/2026

شركة مصر للطيران

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قال بيان صادر عن شركة مصر للطيران، إنه في ضوء المستجدات والأحداث الراهنة في المنطقة، تتابع الشركة تطورات الأوضاع عن كثب بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وسلطات الطيران المدني، التفاصيل من هنا وذلك في إطار حرصها على سلامة الركاب والعملاء.

إلغاء رحلات مصر للطيران إلى الكويت

وأعلنت الشركة عن إلغاء رحلاتها المتجهة إلى مطار الكويت خلال اليوم وغدًا، وذلك لحين استقرار الأوضاع في المنطقة، مؤكدة أن القرار يأتي كإجراء احترازي لضمان سلامة التشغيل وسلامة المسافرين.

ووجهت مصر للطيران نداءً إلى عملائها المسافرين على الرحلات المتجهة من وإلى الكويت بضرورة مراجعة حجوزاتهم من خلال مركز خدمة اتصالات الشركة عبر الرقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر، أو عبر الرقم الأرضي 090070000، بالإضافة إلى الأرقام الدولية (+97142306666) و(+966122297777)، أو من خلال البريد الإلكتروني اضغط هنا، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي اضغط هنا، أو من خلال مكاتب البيع المعتمدة والوكلاء السياحيين.

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الطيران المدني مصر للطيران الكويت

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