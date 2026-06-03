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الكويت تعلن وفاة شخص وإصابة آخرين جراء استهداف مطار الكويت

كتب : وكالات

12:16 م 03/06/2026

استهداف مطار الكويت

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أدانت وزارة الخارجية الكويتية، الأربعاء، الهجمات الإيرانية التي استهدفت البلاد باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، مؤكدة أن الاعتداءات الأخيرة طالت مجدداً منشآت مدنية وحيوية، وفي مقدمتها مطار الكويت الدولي، مشددًة على رفضها الكامل لهذه الهجمات التي وصفتها بالعدوانية، معتبرة أنها تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة.

قتيل وإصابات جراء استهداف مطار الكويت

وأوضحت الخارجية الكويتية، في بيان رسمي، أن الهجوم الذي وقع فجر الأربعاء أسفر عن وفاة شخص وإصابة عدد آخر من الأشخاص، إلى جانب وقوع أضرار في منشآت حيوية داخل البلاد، كما أشارت إلى أن الأضرار امتدت لتشمل بعثات دبلوماسية.

وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الاعتداءات يسهم في زيادة مستويات التوتر والتصعيد بالمنطقة، ويقوض الجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين، كما اعتبرت أن استهداف المنشآت المدنية والحيوية يمثل سلوكاً يهدد سلامة المدنيين ويزيد من تعقيد المشهد الأمني في الخليج.

اتهام لإيران بخرق القانون الدولي

وشددت الخارجية الكويتية على أن الهجمات الإيرانية تشكل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن مخالفتها لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026. وأكدت أن دولة الكويت ترفض بشكل قاطع هذه الممارسات، وتتمسك بحقها في اتخاذ المواقف والإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

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وزارة الخارجية الكويتية الهجوم الإيراني مطار الكويت المنشآت الحيوية

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