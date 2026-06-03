تجاهلها قد يكلفك الكثير.. مؤشرات مهمة تكشف أعطال السيارة مبكرًا

مع ارتفاع تكاليف الصيانة وقطع الغيار خلال الفترة الحالية، أصبح اكتشاف الأعطال في مراحلها الأولى من أهم العوامل التي تساعد مالكي السيارات على تجنب إصلاحات مكلفة قد تصل إلى آلاف الجنيهات.

ورغم أن معظم السيارات الحديثة مزودة بأنظمة تحذير إلكترونية متطورة، إلا أن السيارة غالبًا ما ترسل إشارات مبكرة قبل حدوث الأعطال الكبيرة.

ويؤكد الخبراء أن الانتباه لبعض العلامات البسيطة أثناء القيادة أو عند تشغيل السيارة يمكن أن يوفر على السائق الكثير من الوقت والمال، ويجنب تعرض السيارة لأعطال مفاجئة على الطريق.

مؤشرات مهمة تكشف أعطال السيارة مبكرًا:

أصوات غير معتادة من المحرك

يعد ظهور أصوات طقطقة أو خبط صادرة من المحرك من أبرز المؤشرات التي تستوجب الفحص السريع.

وقد تشير هذه الأصوات إلى مشكلات تتعلق بنظام التزييت أو السيور أو بعض المكونات الداخلية للمحرك، ويؤدي تجاهلها إلى تفاقم العطل بمرور الوقت.

إضاءة لمبة التحذير

يعتبر ظهور أي لمبة تحذير على لوحة العدادات رسالة مباشرة من السيارة بوجود خلل يحتاج إلى المراجعة.

وتختلف خطورة المشكلة بحسب نوع التحذير، لكن تجاهلها لفترات طويلة قد يؤدي إلى أعطال أكبر وأكثر تكلفة.

اهتزازات أثناء القيادة

إذا بدأت السيارة في الاهتزاز بشكل غير طبيعي سواء عند السرعات المرتفعة أو أثناء الضغط على الفرامل، فقد يكون السبب مرتبطًا بالإطارات أو نظام التعليق أو الفرامل.

ويعد الفحص المبكر في هذه الحالة ضروريًا للحفاظ على سلامة القيادة وتجنب تلف أجزاء إضافية.

زيادة استهلاك الوقود بشكل مفاجئ

يلاحظ بعض السائقين ارتفاع معدلات استهلاك الوقود دون تغيير أسلوب القيادة، وهو ما قد يكون مؤشرًا على وجود خلل في الرشاشات أو حساس الأكسجين أو نظام الإشعال، كما أن استمرار المشكلة يؤدي إلى زيادة التكلفة بصورة ملحوظة.

تسرب السوائل

وجود بقع زيت أو سوائل مختلفة أسفل السيارة بعد التوقف لفترات طويلة يعد من العلامات المهمة التي لا يجب إهمالها، وقد يكون التسرب مرتبطًا بزيت المحرك أو سائل التبريد أو زيت ناقل الحركة، وكلها عناصر حيوية تؤثر بشكل مباشر على كفاءة السيارة.

دخان غير طبيعي من العادم

اختلاف لون الدخان الخارج من الشكمان قد يكشف عن طبيعة المشكلة، فالدخان الأزرق قد يشير إلى احتراق الزيت داخل المحرك، بينما قد يدل الدخان الأبيض الكثيف على وجود مشكلة في دورة التبريد، أما الدخان الأسود فعادة ما يرتبط بخلل في احتراق الوقود.

صعوبة تشغيل السيارة

التأخر في تشغيل المحرك أو الحاجة إلى أكثر من محاولة للتشغيل قد يكون ناتجًا عن ضعف البطارية أو وجود مشكلة في نظام الوقود أو دائرة الإشعال، وغالبًا ما تكون هذه العلامة من المؤشرات المبكرة التي تستدعي الفحص قبل تفاقم المشكلة.

ارتفاع حرارة المحرك

يعد ارتفاع مؤشر الحرارة من أخطر الإشارات التي يجب التعامل معها فورًا، لأن استمرار القيادة في هذه الحالة قد يؤدي إلى أضرار جسيمة بالمحرك، وينصح بالتوقف الآمن وفحص مستوى سائل التبريد والتأكد من كفاءة نظام التبريد بالكامل.

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