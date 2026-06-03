أعلنت هيئة الطيران المدني في الكويت استئناف تشغيل جميع رحلات طيران الكويت فقط من مطار الكويت الدولي عبر مبنى الركاب T4، وذلك عقب هجمات إيرانية تسببت في أضرار جسيمة لحقت بمبنى الركاب T1، ما دفع إلى إعادة تنظيم حركة التشغيل داخل المطار وفق بيان رسمي صادر عن الهيئة.

تقييم فني شامل للأضرار

وبحسب بيان الهيئة، جاء القرار بعد انتهاء الفرق الفنية والجهات المختصة من تقييم الأضرار الناجمة عن الهجمات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمليات التشغيلية داخل المطار، عقب معاينات ميدانية وتقييمات فنية دقيقة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية.

دعوة للمسافرين للتواصل المباشر

دعت الجهات المختصة المسافرين الراغبين في مواصلة رحلاتهم إلى التنسيق المباشر مع طيران الكويت، من أجل معرفة مواعيد الرحلات والتأكد من تفاصيل السفر، في إطار تنظيم الحركة التشغيلية وضمان انسيابية الإجراءات داخل المطار وفق توجيهات الهيئة المعنية بالطيران المدني في البلاد حاليا.

الوصف

تناولت هيئة الطيران المدني في الكويت قرار استئناف تشغيل جميع رحلات الخطوط الجوية الكويتية فقط من مطار الكويت الدولي عبر مبنى الركاب T4.. تفاصيل