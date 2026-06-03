كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من إحدى السيدات وادعاء الاشتباه في قيامها باختطاف طفلة أثناء استقلالهما سيارة ميكروباص بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، أمكن تحديد القائم على النشر، وتبين أنه طالب مقيم بمحافظة الجيزة. وبسؤاله، قرر أنه أثناء استقلاله سيارة ميكروباص بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور يوم 31 مايو الماضي، فوجئ بصعود سيدة وبرفقتها طفلة، وراوده الشك في طبيعة علاقتهما بسبب تعنيف السيدة للطفلة ومحاولتها إسكاتها، كما أن ردها على استفساره بشأن صلتها بالطفلة لم يكن مقنعا بالنسبة له.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية وتقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام. وبمناقشتها، أفادت بأن الطفلة هي ابنتها، كما تبين أنها تعاني من اضطراب نفسي.

كما جرى التواصل مع إحدى جاراتها، والتي أكدت صحة أقوال السيدة، مشيرة إلى أنها وضعت طفلتها بأحد المستشفيات خلال شهر أغسطس 2024. وبمراجعة سجلات المستشفى المشار إليها، تبين صحة تلك المعلومات.

وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

حبس أحمد الحداد زوج الفنانة هاجر أحمد في واقعة مشاجرة صبري نخنوخ.. ما القصة؟

"4 قرارات و4 اتهامات".. تفاصيل قرارات النيابة في واقعة مشاجرة صبري نخنوخ بالتجمع